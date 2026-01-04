“Alta Quota”, l’Italia vista dall’alto e raccontata da vicino, su Rai 3 oggi è nelle Marche

“Alta Quota”, l’Italia vista dall’alto e raccontata da vicino, torna domenica 4 gennaio alle 12.25 su Rai 3. In questa puntata, viaggio tra spiritualità, identità e sogni olimpici. Il silenzio diventa racconto, la montagna memoria condivisa e l’orizzonte spazio di resilienza. Si parte, tra le pietre e la quiete di Elcìto, il “piccolo Tibet” delle Marche, luogo simbolo di una spiritualità che resiste al tempo.

Qui una giovane coppia ha scelto di restare, mantenendo vivo l’unico ristorante del borgo praticamente disabitato. Dalle atmosfere contemplative si sale poi in Val di Fassa, per vivere l’esperienza unica di un’alba a 2366 metri, il silenzio della montagna che precede il giorno e la magia delle piste appena battute. Il viaggio, insieme a Ester Maria Lorido, prosegue verso Sud, in Basilicata, dove le leggende diventano identità. Andremo a Stigliano, dove il drago non è solo mito, ma simbolo profondo di una memoria collettiva che la comunità continua a custodire e tramandare.

Dalle storie che fondano l’identità a quelle che parlano di resilienza: in Piemonte, tra Frabosa Soprana e Pratonevoso, tra chi ha scelto di restare in montagna, trasformando una tradizione familiare o una vocazione in un progetto di vita.

Spazio poi all’emozione olimpica: a un mese dall’inizio dei Giochi Invernali, il conto alla rovescia rivolto anche alle Paralimpiadi, protagonista la nazionale italiana di para ice hockey, una squadra che unisce veterani ed esordienti, storie e destini, che si incroceranno inseguendo un disco alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena.