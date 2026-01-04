“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 presenta un bilancio dell’Anno Santo

È dedicato al racconto dell’Anno Santo, che ha visto arrivare a Roma milioni di pellegrini da ogni continente, il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”

Un anno di cammini, di incontri, di spiritualità, di grandi eventi e di segni impressi nella storia della Chiesa e del mondo. Alla vigilia della chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. È dedicato al racconto dell’Anno Santo, che ha visto arrivare a Roma milioni di pellegrini da ogni continente, il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 4 gennaio alle 10.05 su Rai 1.

Lorena Bianchetti traccerà un bilancio insieme a monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, e ad Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei Media Vaticani, ripercorrendone i momenti più significativi ed evidenziandone quei tratti che lo consegneranno alla memoria collettiva. Un dialogo per capire quale eredità questo anno, caratterizzato dalla fine del pontificato di Papa Francesco e dall’inizio del ministero di Papa Leone, lascia alla Chiesa di oggi e ad una società in continua evoluzione.

Il viaggio proseguirà tra le strade e i luoghi simbolo di Roma. Roberto Celestri, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, andrà alla scoperta della chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, scrigno di bellezza e spiritualità nel cuore della Capitale. Paolo Balduzzi, invece, sarà a Piazza di Spagna, crocevia di storie e di popoli: da qui raggiungerà Lorena Bianchetti per condividere insieme i ricordi più belli di un anno vissuto con i pellegrini sugli antichi itinerari della fede e per varcare la Porta Santa. Un percorso che, nel segno del Giubileo, invita a guardare avanti con speranza.