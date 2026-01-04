“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 presenta il racconto del Natale solidale

Nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 4 gennaio alle 10.30 su Rai 1, si racconta il Natale solidale

Il periodo natalizio sta per concludersi e, per molti italiani, è stato un’occasione per riscoprire il valore della condivisione, dell’aiuto concreto e della vicinanza ai più fragili.

Nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 4 gennaio alle 10.30 su Rai 1, si racconta questo Natale solidale attraverso testimonianze e iniziative che uniscono generazioni diverse, promuovono l’inclusione e portano speranza nei luoghi in cui la malattia, la solitudine o la povertà rischiano di minare la dignità umana, dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al tradizionale pranzo della Comunità di Sant’Egidio, passando per esperienze inclusive e di comunità. In studio con Lorena Bianchetti ci sono Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, e la psicologa Michela Pensavalli.

A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Benedetto in Norcia.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo”, e alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.