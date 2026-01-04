A Check-Up oggi su Rai 1 ricerca scientifica e innovazione in ambito sanitario

La puntata di domenica 4 gennaio, alle 9.15 su Rai 1, di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, sarà interamente dedicata ai temi della ricerca scientifica e dell’innovazione

La puntata di domenica 4 gennaio, alle 9.15 su Rai 1, di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, sarà interamente dedicata ai temi della ricerca scientifica e dell’innovazione in ambito sanitario.

Una nuova visione dell’alimentazione, non più considerata come apporto di calorie e nutrienti, ma vero e proprio strumento capace di interagire con il patrimonio genetico, influenzando benessere, longevità e prevenzione delle malattie. Sarà questo il tema al centro dell’intervento della Dott.ssa Sara Farnetti, specialista in Medicina Interna e nutrizionista.

Ampio spazio verrà dedicato poi ai progressi della dermatologia: il prof. Giovanni Pellacani, Direttore della Clinica di Dermatologia della Sapienza Università di Roma e Presidente della Società Italiana di Dermatologia, illustrerà il ruolo della microscopia confocale e le innovazioni introdotte nella diagnosi precoce del melanoma.

Con l’ausilio della grafica 3D, il prof. Loreto Gesualdo, Ordinario di Nefrologia all’Università Aldo Moro di Bari, spiegherà i meccanismi di insorgenza della malattia renale cronica.

La puntata affronterà anche l’evoluzione della chirurgia estetica, oggi sempre più orientata verso tecniche avanzate, poco invasive e dai risultati naturali, con tempi di recupero ridotti. Ne parlerà il prof. Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico e docente all’Università degli Studi di Camerino.

Focus poi sulla ricerca nel campo del diabete, una patologia che colpisce oltre 800 milioni di persone nel mondo e destinata a crescere nei prossimi anni. Il prof. Lorenzo Piemonte, endocrinologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, farà il punto sui traguardi raggiunti e sulle prospettive della ricerca.

E, ancora, si parlerà di salute mentale con il prof. Giampaolo Perna, psichiatra e Direttore del Mental Health Center del Gruppo Humanitas, che illustrerà le più recenti innovazioni nella comprensione della mente.

In chiusura, un approfondimento sulla ricerca farmacologica e sulle nuove opportunità terapeutiche offerte dallo sviluppo di farmaci sempre più mirati ed efficaci, insieme alla prof.ssa Annalisa Capuano, Direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società Italiana di Farmacologia.