Venezuela, Trump pubblica su Truth la prima foto di Maduro dopo l’arresto

Venezuela, Trump: “Maduro era ‘molto protetto’, ma nessuna vittima Usa”. E su Truth pubblica la sua prima foto dopo l’arresto

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro era “molto protetto” al momento del blitz americano: lo ha sostenuto Donald Trump, in un’intervista con l’emittente Fox News. Secondo la sua ricostruzione, nell’intervento nessun militare statunitense è rimasto ucciso.

“Era praticamente una fortezza”, ha detto Trump, durante la trasmissione ‘Fox and Friends’. “Sapere che non abbiamo avuto nessun morto è stato incredibile; credo che non abbiamo avuto nessun morto, devo dirlo, perché un paio di ragazzi sono stati colpiti, ma sono rientrati e dovrebbero essere in condizioni piuttosto buone”.

Trump ha anche riferito che Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono in spostamento verso New York. Nella metropoli, come indicato dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, la coppia è stata incriminata con accuse legata a presunti reati di “narco-terrorismo”.

Stando una ricostruzione dell’emittente britannica Bbc, nella notte bombardamenti americani hanno preso di mira almeno quattro località in Venezuela: la base area Generalissimo Francisco de Miranda a La Carlota, a Caracas; il porto di La Guaira, nello stato di Miranda; l’aeroporto di Higuerote, sempre nel Miranda; Fuerte Tiuna, sempre nella capitale.

TRUMP PUBBLICA FOTO MADURO AMMANETTATO SU NAVE USA

In tuta da ginnastica, ammanettato, senza poter vedere né sentire: queste le condizioni apparenti del trasferimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, stando a un’immagine postata sul profilo Truth Social di Donald Trump.

Nello scatto, secondo una didascalia, si vede il capo di Stato a bordo dello USS Iwo Jima: si tratta di una nave d’assalto anfibio della marina degli Stati Uniti, attiva dal 2001. Lo USS Iwo Jima prende il nome da una storica battaglia della Seconda guerra mondiale. È in servizio per trasportare marine, aerei e mezzi da sbarco per operazioni anfibie. Dopo il blitz statunitense in Venezuela, la nave starebbe ora facendo rotta verso New York.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)