Venezia e gli Inca a “Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela in onda sabato 3 gennaio 2026 scopriamo una delle mete più visitate del nostro Paese: Venezia, partendo dai tetti della Basilica di San Marco.

L’impero degli Inca è stato il più vasto che sia mai esistito in Sudamerica e la sua storia ci è stata tramandata dai conquistadores spagnoli. Il territorio dell’Islanda ha solo sedici milioni di anni ed è uno dei luoghi più giovani del mondo: un’isola aspra e carica di energia, sorta dall’attività vulcanica.

Le vie di comunicazione in Guinea, nell’Africa occidentale, versano in condizioni disperate. Con la rubrica Passaggio alla Mostra ci rechiamo nella provincia di Udine, precisamente a Villa Manin di Passariano di Codroipo per visitare Confini da Gauguin a Hopper.