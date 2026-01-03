Tommaso Cerno, Walter Nudo e Memo Remigi a Ciao Maschio oggi su Rai 1

Nella prima puntata del nuovo anno a “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 3 gennaio alle 17.10 su Rai 1, torneranno Leonardo, Matteo e Luca
Nella prima puntata del nuovo anno a “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 3 gennaio alle 17.10 su Rai 1, torneranno Leonardo, Matteo e Luca…i tre piccoli di 7 e 9 anni, protagonisti della trasmissione della scorsa settimana.
I bambini questa volta affronteranno con Nunzia De Girolamo un piccolo gioco: immaginare di essere per un giorno un “grande” del pianeta. Quindi, introdurranno i tre ospiti della trasmissione: il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno, l’attore e modello Walter Nudo ed il cantautore e compositore Memo Remigi, che si confronteranno sul tema della vanità, sentimento “caro” a molti uomini che amano guardare la propria immagine riflessa in uno specchio.
In studio come sempre la musica delle Swingeresse e gli interventi di Edoardo Tavassi che questa volta duetterà con Memo Remigi in una inedita rivisitazione free style della sua “Innamorati a Milano”, per l’occasione ribattezzata Innamorap a Milano.
In chiusura di programma, nello spazio dedicato ai talenti, sul palco di “Ciao Maschio” arriverà la musica surreale della Play Toy Orchestra che proporrà un allegro di Mozart suonato interamente con strumenti giocattolo.