Tennis e contrasti in amore con “Challengers” stasera su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie “Challengers”: Luca Guadagnino dirige un film ambientato nel mondo del tennis ma incentrato sulla rivalità, anche amorosa, tra tre ragazzi

Due candidature ai Nastri d’Argento, 4 candidature e vinto un premio ai Golden Globes, 4 candidature a Critics Choice Award, il film “Challengers” è la proposta di Rai Movie sabato 3 gennaio 2026 alle 21:20.

Amici e rivali fin dall’adolescenza, Art e Patrick condividono il sogno del tennis professionistico finché nella loro vita entra Tashi, giovane campionessa dal talento travolgente. Anni dopo, un torneo li riporta faccia a faccia, tra passione, ambizione e sentimenti mai sopiti. Con Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, Scottie DiGiacomo.