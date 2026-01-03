Stasera su Rai 2 in prima Tv FBI International: la trama dell’episodio

In prima Tv su Rai 2 FBI International con l’episodio “Esita e sarà finita” e a seguire due puntate di FBI: ecco la trama

Sabato 3 gennaio 2026 alle 21:00 su Rai 1 in prima Tv FBI International con l’episodio “Esita e sarà finita”. La Fly Team è sulle tracce di un trafficante d’armi che ha rubato dei droni kamikaze da una base militare polacca. Intanto, a Budapest arriva Dean, il padre biologico di Wes.

A seguire due puntate di FBI. Nella prima, la squadra dell’F.B.I. organizza un’operazione sotto copertura ad alto rischio per incastrare i fratelli Ocampo, responsabili di traffico di esseri umani,

Nella seconda, dopo che due giurati di un importante processo per mafia vengono uccisi, la squadra avvia un’indagine sulla criminalità organizzata, fino a scoprire che i giurati non erano i veri bersagli. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, John Boyd, Katherine Renee Turner.