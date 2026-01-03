Stasera su Rai 1 torna lo spettacolo del Festival del Circo di Montecarlo

Stasera su Rai 1 un’altra prima serata con il Festival del Circo di Montecarlo. Conducono Laura Barth e Alessandro Serena

Ritorna il prestigioso Festival del Circo di Montecarlo: la 47^ edizione andrà in onda anche sabato 3 gennaio alle 21.30. su Rai 1. Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale.

Dalla sua scomparsa, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che porta avanti con passione la tradizione del Festival arricchendola negli anni delle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du Soleil o creando un Campionato Junior di talenti in erba, per dare risalto alle nuove generazioni del Circo che quest’anno presenteranno dei numeri davvero incredibili che faranno impallidire anche gli artisti veterani.

Le due serate saranno condotte da Laura Barth e Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’ Università Statale di Milano ed appartenente ad una delle più importanti dinastie circensi italiane, gli Orfei.

La serata finale culminerà con l’assegnazione dei prestigiosi Premi Clown d’oro, d’Argento e di Bronzo, contesi da artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale nelle sue svariate discipline compresa la Clownerie.

Anche quest’anno il pubblico potrà vivere l’atmosfera unica del Festival grazie alle interviste nel backstage, che offriranno uno sguardo privilegiato sulla preparazione, l’attesa e le emozioni degli artisti in gara.

La sigla iniziale sarà arricchita da immagini di repertorio concesse da Teche Rai, come omaggio alla storia della manifestazione e ai suoi protagonisti. La regia è affidata a Mauro Stancati. Il programma è scritto da Umberto Alezio, Francesca Lombardi e Alessandro Serena. Produttore esecutivo Francesca Perelli, a cura di Nicolina Missori.