Sta per uscire “Nonostante tutto”, il nuovo album dei DELLAI

“Nonostante tutto” è il titolo del nuovo album dei DELLAI, in uscita venerdì 9 gennaio 2026 per Sangita Records e distribuito da ADA MUSIC Italy

“Nonostante tutto” è il titolo del nuovo album dei DELLAI, in uscita venerdì 9 gennaio 2026 per Sangita Records e distribuito da ADA MUSIC Italy. Un progetto che segna una tappa importante nel percorso del duo, confermandone l’identità cantautorale e la centralità della scrittura. Il disco nasce da un lavoro sviluppato nel tempo e restituisce un racconto autentico, fatto di esperienze quotidiane, cambi di prospettiva e consapevolezze maturate. Le canzoni mettono al centro le parole e una musica che le accompagna senza sovrastarle, muovendosi all’interno di un panorama sonoro vario ma coerente.

All’interno dell’album convivono momenti di forte intensità emotiva, come “Nonostante tutto” e “Amore Goodbye”, e brani più leggeri e immediati come “Sudamericana” e “Una canzone d’amore”. Ne emerge un lavoro equilibrato e compatto, capace di raccontare fragilità e resistenza con lo stesso linguaggio diretto e sincero. I DELLAI raccontano dunque la discesa in un luogo emotivo oscuro e la lenta risalita, fatta di consapevolezza e vulnerabilità. Il pezzo non parla d’amore ma di abbandono, della solitudine che brucia e della rabbia che diventa forza rigeneratrice. È un inno a rimanere in piedi nonostante tutto: una fotografia sincera, ruvida e senza filtri, dove amore e dolore convivono come due fratelli inseparabili.

I DELLAI, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2021 con il brano “Io sono Luca” e freschi vincitori del bando SIAE “PER CHI CREA”, portano avanti un percorso artistico riconoscibile, che unisce canzone d’autore e linguaggio contemporaneo, mantenendo sempre al centro l’urgenza espressiva.