Quattro milioni di italiani fuori dalla rete del gas: così l’intelligenza artificiale cambia la gestione del GPL

Aton, tech company trevigiana, si conferma player di riferimento nello sviluppo di soluzioni digitali ad alta specializzazione per le aziende impegnate nella distribuzione di gas e acqua

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, per milioni di cittadini e imprese emerge l’esigenza di garantire continuità di riscaldamento, soprattutto nei territori che fanno ancora affidamento su GPL e gasolio. Sono circa 1.300 i comuni italiani non allacciati alla rete metano – il 15% del totale – dove vivono più di quattro milioni di persone. In questo scenario, Aton, tech company trevigiana, si conferma player di riferimento nello sviluppo di soluzioni digitali ad alta specializzazione per le aziende impegnate nella distribuzione di gas e acqua.

Al centro dell’innovazione c’è “.one Meter”, ecosistema software IoT unico a livello globale: una piattaforma 100% cloud che raccoglie, standardizza e interpreta in tempo reale i dati provenienti da smart meter e dispositivi di telemetria installati sui serbatoi degli utenti, in qualsiasi paese del mondo. Oggi sono oltre 400 mila gli utenti che beneficiano dei servizi Aton, di cui 250 mila all’estero e 150 mila in Italia. La diffusione internazionale è sostenuta da partnership con grandi operatori globali, tra cui SHV Energy, che nel mondo serve 26 milioni di clienti con marchi come Calor, Gaspol, Primagaz, Primagas, Supergasbras e Liquigas.

Il valore distintivo del sistema risiede nella capacità di integrare intelligenza artificiale e Internet of Things per abilitare manutenzione predittiva e forecasting dei consumi, trasformando radicalmente la gestione del GPL. L’AI Aton elabora automaticamente milioni di dati, anticipa le esigenze di rifornimento, identifica anomalie tecniche non rilevabili da dashboard tradizionali e innesca ordini automatici per evitare interruzioni improvvise del servizio. Il dialogo continuo tra serbatoi, reti canalizzate, flotte di distribuzione e sistemi aziendali consente di ottimizzare la logistica, ridurre gli sprechi, razionalizzare gli acquisti e migliorare l’impatto ambientale.

L’azienda ha inoltre sviluppato funzioni avanzate di diagnostica dei serbatoi, tracciabilità di bombole e asset tramite RFID e gestione completa dei processi operativi, dalla distribuzione del gas sfuso alla fatturazione. Un approccio end-to-end che garantisce efficienza, sicurezza e un controllo puntuale di tutta la supply chain.

«Siamo consapevoli che la transizione energetica richieda un progressivo abbandono dei combustibili fossili – dichiara Giorgio De Nardi, CEO di Aton – ma è nostro compito accompagnare il cambiamento rendendo oggi più sicuro, efficiente e sostenibile ciò che milioni di persone ancora utilizzano per riscaldare case e aziende. L’intelligenza artificiale ci permette di prevedere i consumi, ridurre l’impatto ambientale e supportare le imprese nel miglioramento delle attività operative e di controllo. In un mercato strategico ma spesso invisibile al grande pubblico, Aton si posiziona come abilitatore tecnologico capace di ridisegnare il modo in cui l’energia arriva alle persone. E lo fa con una piattaforma che consente, davvero, di prevedere il futuro dei consumi».

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – LA STORIA DI ATON

Aton tech company italiana specializzata nei servizi e soluzioni per l’innovazione e trasformazione digitale delle imprese, con headquarter a Villorba, nel Trevigiano. Sviluppa soluzioni per la trasformazione digitale sostenibile delle vendite omnichannel e dei processi di tracciabilità e supply chain aziendale. Offre servizi di supporto internazionali in quattordici lingue e copertura h24, 365 giorni all’anno.

Fondata da Giorgio De Nardi nel 1988, la sua missione è crescere insieme all’ecosistema di collaboratori, clienti, partner, ambiente e comunità, realizzando profitti etici e sostenibili in tutto il mondo.

Il Gruppo Aton, composto anche dalle aziende “Blue Mobility” (soluzioni IT per la logistica e la rete vendita delle pmi) e “Aton AllSpark Ibérica” (joint venture spagnola di Aton e Allspark, azienda IT specializzata nel mercato fashion retail), nel 2024 ha chiuso il fatturato in crescita (+4%) a 25,4 milioni di euro. A partire da gennaio 2025 è entrata a far parte del Gruppo Aton anche Teksmar, azienda IT con focus nel retail. A novembre 2025 ha siglato un nuovo accordo di joint venture con GTN, azienda friulana che da 50 anni fornisce soluzioni tecnologiche per il retail e la ristorazione, dando vita così ad un polo digitale italiano del retail.

Oggi il Gruppo occupa 385 persone che lavorano per 750 clienti in tutto il mondo che operano principalmente in questi settori: 39% nell’industria dei beni di largo consumo (tra i clienti citiamo Granarolo, Segafredo, GranTerre); 42% nella grande distribuzione organizzata e nel fashion (Aspiag, Unicomm,Bata, Salewa, Gant); 19% nel mondo dell’energia (SHV, Liquigas).

Dal 2018 Aton è certificata Great Place to Work. Nel 2021 è diventata Società Benefit e ha integrato nel proprio statuto obiettivi sociali (people), ambientali (planet) oltre che economici (prosperity). Nel 2023 è entrata a far parte della community mondiale delle aziende certificate B Corp che si impegnano in un percorso di miglioramento continuo nella sostenibilità del loro business. L’azienda presenta ogni anno un report di impatto.

La visione strategica dell’azienda nasce dal fondatore e CEO Giorgio De Nardi, affiancato dal board, l’organo collegiale di gestione, composto dagli executive team leader delle funzioni aziendali e da un consulente

Il business si sviluppa attraverso consulenza, servizi e la piattaforma software .one, offerta in modalità SaaS (Solution as a Service). Le app di Aton, integrate in .one e sviluppate da un team interno di 40 sviluppatori, coprono tutti i canali di vendita – dai punti vendita fisici al dettaglio e all’ingrosso all’e-commerce B2B e B2C, fino alle reti vendita – garantendo anche la tracciabilità dei prodotti.

L’azienda propone software e servizi di gestione dei processi legati alle vendite, con particolare attenzione ai canali di distribuzione: dall’e-commerce al punto vendita fisico, passando per Sales Force Automation, CRM e relazione con i clienti. Sul fronte della supply chain Aton mette a disposizione software e servizi per il monitoraggio e la gestione dei prodotti nel loro ciclo di vita, garantendone la tracciabilità grazie alla tecnologia

Un team in continua crescita di 150 professionisti del software realizza progetti per i clienti tramite analisi, consulenza e disegno di soluzioni, integrazione dati, project e service management, governo da remoto di software e hardware con piattaforme di enterprise mobility management, affiancamento sul campo e formazione, supporto multilingua a utenti e sistemi software e hardware.

Con le attività di assistenza tecnica hardware, Aton opera in ottica green contribuendo all’allungamento del ciclo di vita di un parco di decine di migliaia di dispositivi in un’ottica di economia circolare, riducendo la quantità di rifiuti tecnologici.