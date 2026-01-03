Oroscopo di oggi, sabato 3 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 3 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Con sincerità, prima di tutto verso noi stessi, osserviamo l’anno che si conclude e valutiamo i risultati ottenuti, ma anche le occasioni perse. Abbiamo guadagnato molto, in termini di esperienza, proviamo a ridistribuire a chi ne ha più bisogno.
Toro
Con la Luna dalla nostra parte, il risveglio è allegro e tutto scorre. Durante i festeggiamenti, invece, potrebbe subentrare un po’ di appannamento. Ragione e istinto concordano: siamo ormai stanchi di stare da soli, perciò cerchiamo compagnia, stasera.
Gemelli
A nessuno piace passare inosservato, il pericolo è scongiurato in una notte che ci vede al centro della scena. Stile e carisma colpiscono nel segno. L’umore parte in salita, ma poi, seguendo il moto della Luna, arriva in alto e non vuole più scendere.
Cancro
Curiamo le pubbliche relazioni, anche in un mercoledì molto particolare come questo. A volte si creano opportunità dove meno ce lo aspettiamo. Un concerto in piazza o un brindisi sotto le stelle sono un ricordo da conservare nell’album più caro.
Leone
Giù di corda per la Luna in Toro, saranno gli amici a predisporre la festa in modo da farci dimenticare la stanchezza, trascinandoci in pista. Godiamoci la serata, senza dimenticare gli amici a quattro zampe: mettiamoli al sicuro dai pericoli.
Vergine
Giornata nettamente scandita dagli astri, che spostandosi creano ombre e luci, sta a noi avere un atteggiamento misurato in ogni circostanza. Se qualcuno stravede per noi, non facciamo gli eterni schizzinosi, diamogli una possibilità senza impegno.
Bilancia
Picchi di euforia al momento degli auguri, favoriti dai transiti celesti. Guardiamo con fiducia al nuovo anno, assumendoci le giuste responsabilità. In amore è necessario che qualcuno prenda in mano le redini del rapporto, purché le regole siano condivise.
Scorpione
I tratti disarmonici della Luna in Toro effettuano una sterzata nel pomeriggio, allontanandosi dal nostro cielo: dinamismo in netta ripresa. Il sorriso attira positività. Immergendoci in discussioni stimolanti, troviamo sempre qualcosa da imparare.
Sagittario
Il fatidico e agognato veglione, in cui tutti ripongono grandi aspettative, resta per noi un mistero. Contano gli affetti, anche pochi ma buoni. C’è anche chi lavora, oggi, e deve indossare la sua miglior faccia per essere professionale ed educato.
Capricorno
La Luna in Toro ci esalta, almeno nella prima parte della giornata, poi qualcosa, forse una parola di troppo di un parente, guasta l’umore. Nel finire e nell’iniziare, proviamo a tirare un segno netto, per poi ricostruire il domani con logica e creatività.
Acquario
Il programma odierno è semplice e chiaro: tenere duro, fin quando la Luna resta in quadratura, per poi lasciarci piacevolmente andare sul gran finale. Affetti solidi e veri: sono quelli che, nel momento degli abbracci, ci donano energia e voglia di vivere.
Pesci
Tante speranze per questo ultimo dell’anno. Alla fine ci accorgiamo che c’è molto di più di una cena e di un bicchiere di vino da condividere. Se temiamo che l’entusiasmo nella relazione perda smalto, stasera proviamo a giocare una carta a sorpresa.