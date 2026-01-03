Oggi su Rai 2 a “TOP – Tutto quanto fa tendenza” omaggio a Marcello Mastroianni

Primo appuntamento dell’anno, sabato 3 gennaio alle 17 su Rai 2, con “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il magazine del sabato dedicato a moda, costume, lifestyle ed eccellenze del Made in Italy

In questa puntata, eleganza e grandi storie si intrecceranno in un viaggio unico. Si partirà dal racconto di una famiglia italiana, custode di una tradizione orafa fatta di passione, creatività e maestria senza tempo e si proseguirà con un omaggio a Marcello Mastroianni, mito intramontabile del cinema italiano, il cui fascino continua a conquistare generazioni.

Tra le atmosfere di Londra e le sue residenze reali, Enzo Miccio esplorerà luoghi ricchi di fascino e memorie antiche. Non mancheranno approfondimenti su botteghe artigiane e arte, per un percorso che celebrerà il bello in tutte le sue forme.