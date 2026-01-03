Modena, fermato un 29enne per l’aggressione al sacerdote Don Rodrigo Grajales Gaviria

Don Rodrigo Grajales Gaviria, 45enne colombiano, è stato accoltellato al collo ed è stato subito portato in codice rosso in ospedale a Modena: fermato un 29enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena hanno fermato un 29enne italiano per il tentato omicidio di un sacerdote, Don Rodrigo Grajales, missionario operante nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. L’aggressione è avvenuta la mattina del 30 dicembre in via Castelmaraldo.

Il giovane lo ha accoltellato sulla parte sinistra del collo ed è poi scappato, facendo perdere le proprie tracce. Il parroco 45enne è stato soccorso da due dipendenti di una trattoria vicina ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara dove è stato sottoposto a un intervento salvavita. Don Rodrigo è ora fuori pericolo.

IL FERMATO IN CURA IN UN CENTRO DI SALUTE MENTALE

Il 29enne fermato è risultato in cura da alcuni anni in un centro di salute mentale del circondario. Il ragazzo è stato identificato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalle forze dell’ordine e mostrate al sacerdote dopo l’intervento. Il 45enne ha raccontato di non aver mai conosciuto o parlato all’aggressore e che l’assalto è avvenuto in modo repentino e imprevedibile.

IL RAGAZZO IDENTIFICATO DALLE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le telecamere hanno ripreso il 29enne seguire il religioso e poi la successiva fuga. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, il pedinamento – iniziato a bordo di un bus – è durato almeno 20 minuti. Il ragazzo è stato individuato dopo una lunga attività di appostamento e fermato l’1 gennaio. Il coltello usato era stato nascosto in un muretto di un immobile disabitato.

