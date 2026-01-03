L’Orchestra Canova e il Barocco europeo, da Händel a Rameau, nel concerto “Luce d’inverno” a Milano

L’Orchestra Canova e il Barocco europeo, da Händel a Rameau, nel concerto Luce d’inverno in programma martedì 6 gennaio a Milano

È in programma martedì 6 gennaio, nella Chiesa di San Giovanni in Laterano del Municipio 3 di Milano (via Pinturicchio 35; ore 21, ingresso libero), il concerto Luce d’inverno dell’Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico Pagano. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del Ministero della Cultura e del Municipio 3 del Comune di Milano.

Il programma di sala metterà in dialogo due grandi protagonisti del Barocco europeo: il tedesco Georg Friedrich Händel e il francese Jean-Philippe Rameau. Da un lato, i Concerti Grossi di Händel, composti nel 1739, alterneranno solennità e slancio teatrale, pagine “da chiesa”, danze brillanti ed esplosioni di energia musicale. Dall’altro, le danze tratte da Les Indes Galantes e Les Boréades di Rameau accenderanno, invece, i colori del Barocco francese: ritmi trascinanti, melodie seducenti, tamburi turchi e un’orchestrazione vivacissima. Afferma Enrico Pagano, fondatore e direttore dell’Orchestra Canova: «In questa occasione, a differenza del concerto che abbiamo eseguito prima di Natale al Teatro di Corte della Reggia di Monza, ci concentreremo esclusivamente su un repertorio di musica antica, offrendo al pubblico un percorso d’ascolto interamente dedicato al tardo Barocco e valorizzando la ricchezza espressiva e timbrica di questo periodo in uno spazio di forte suggestione storica e spirituale. Il concerto dell’Epifania sarà un momento di puro movimento e fantasia creativa».

Fondata da Enrico Pagano nel 2014, l’Orchestra da Camera Canova si è velocemente fatta notare a livello nazionale come uno dei più interessanti complessi giovanili in circolazione. Nata come una vera e propria start-up di ventenni, la Canova è stata capace di autocostituirsi e trasformarsi in pochi anni in un’orchestra invitata presso le più importanti istituzioni italiane. Dal 2021 è in residenza presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, presso la quale proseguirà la sua residenza fino al 2027. Nel corso degli anni ha collaborato con: l’Arena di Verona (2020), il Teatro Comunale di Ferrara (2020), il Teatro Sociale di Mantova (2018), Ravenna Musica – Teatro Alighieri di Ravenna (2021), il Teatro Fraschini di Pavia (2023, 2024), il Teatro Dal Verme di Milano (2023), il Teatro Sociale di Como (2024), l’Accademia Chigiana di Siena (2024), il Festival Internazionale di Sintra – Portogallo (2023) e il Teatro dell’Opera di Roma (2024). Con la Canova si sono esibiti artisti come Alessandro Baricco, Leonora Armellini, Gloria Campaner, Erica Piccotti, Vittorio Prato, Tommaso Lonquich, Thomas Hobbs, Mirko Guadagnini e molti altri.

L’Orchestra Canova ha all’attivo la pubblicazione di cinque album: due per Sony Music, uno per Urania Records, uno per la rivista Amadeus e un ultimo per la rivista ClassicVoice.

Dall’autunno del 2023, per volontà dell’assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, l’Orchestra Canova è stata chiamata a coordinare e programmare l’offerta di musica classica presso il Teatro di Corte e gli spazi al chiuso e all’aperto della Villa Reale di Monza. La Canova ha quindi iniziato una nuova fase del suo percorso artistico, indipendente dagli inviti di realtà terze e nella quale ha, per la prima volta, realizzato una propria programmazione autonoma. Parallelamente alla sua presenza e al suo ruolo nella Reggia di Monza, l’Orchestra Canova continua a muoversi sul territorio della città di Milano e Varese, presso le quali continua a esportare diverse produzioni