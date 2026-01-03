“La Città ideale” stasera su Rai 3 ci porta a Helsinki

Helsinki è una città giovane, ma con una visione: mettere al centro le persone, a partire dai bambini. Sabato 3 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 3 a “La Città ideale” Massimiliano Ossini racconta perché la Finlandia sia considerata uno dei Paesi migliori al mondo per crescere una famiglia. Servizi pubblici capillari, quartieri sicuri, spazi condivisi e una profonda fiducia tra cittadini e istituzioni rendono possibile ciò che altrove sembra impensabile: bambini autonomi fin dall’asilo, famiglie sostenute concretamente dallo Stato, una quotidianità in cui il benessere dell’infanzia è una priorità reale.

Emblema di questo modello è la Maternity Box, il pacco che ogni neonato riceve alla nascita: un gesto semplice che racconta un’idea di cura collettiva. Da qui il racconto si allarga alla città che funziona. Helsinki è un laboratorio di mobilità intelligente e qualità della vita: un solo biglietto per muoversi su metro, tram, autobus e traghetti; limiti di velocità che hanno portato all’obiettivo “zero vittime” sulle strade; spazi urbani pensati per rallentare e vivere meglio.

Il lavoro si adatta alla vita, con orari flessibili e un equilibrio che lascia tempo alle relazioni, alla natura e alla cultura. Anche luoghi simbolici come l’isola-fortezza di Suomenlinna raccontano un’idea diversa di società, fondata sulla responsabilizzazione e sulla fiducia. La puntata entra poi nel cuore dell’innovazione sostenibile grazie alle tecnologie pensate per ridurre l’impatto ambientale e restituire tempo e spazio alle persone. Infine, la cultura, con la biblioteca Oodi. Ospiti: Mario Biondi, Dacia Maraini, Maurizio Molinari, Veera Kinnunen e Oney Tapia, Prof. Alessandro Rosina, Prof. Andrea Giuricin.