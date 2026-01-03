Il film “Colpire al cuore” di Gianni Amelio su Rai Storia: la trama

Stasera in prima serata su Rai Storia in onda il film “Colpire al cuore” con Jean-Louis Trintignant e Laura Morante: la trama

Sabato 3 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai Storia in onda “Colpire al cuore”. La pellicola è l’opera prima di Gianni Amelio, un film sul terrorismo, ma soprattutto un manifesto dell’incomunicabilità fra due generazioni a confronto: il dramma intimo sul rapporto tra un padre e un figlio negli anni di piombo. La storia del film è incentrata sul rapporto di Emilio, un ragazzo minorenne intelligente e sensibile, con suo padre Dario che insegna all’Università di Milano.

Durante una visita nella casa di campagna della nonna i due fanno la conoscenza di una giovane coppia, Giulia e Sandro, che si scopre essere un allievo di Dario. Qualche sera dopo, a Milano, Emilio è testimone di una scena che sconvolgerà il suo fragile equilibrio. Il ragazzino assiste ad una sparatoria tra terroristi e carabinieri e crede di scorgere nell’uomo che vede a terra, colpito a morte, il ragazzo che aveva conosciuto giorni prima in campagna. Protagonisti di Colpire al cuore sono Jean-Louis Trintignant, il giovanissimo Fausto Rossi e Laura Morante. David di Donatello 1983 per il migliore attore esordiente a Fausto Rossi.