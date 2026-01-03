Giornalismo, nasce Unimondo-Atlante delle guerre: notizie per il bene comune

Unimondo-Atlante delle guerre: notizie per il bene comune. Una nuova testata giornalistica per provare a leggere disuguaglianze e conflitti, con la prospettiva della sostenibilità e dei diritti umani

Una nuova testata giornalistica per leggere disuguaglianze e conflitti e orientare il dibattito su sostenibilità, diritti umani e bene comune. Si chiama Unimondo-Atlante delle guerre ed è nata dall’unione delle esperienze editoriali di Fondazione Fontana e Associazione 46esimo parallelo.

Di informazione e impegno rinnovato dice il giornalista-direttore Raffaele Crocco: “Dare ai cittadini, ai lettori, a chi vuole, la possibilità di avere uno strumento per capire davvero quello che succede, le ragioni per cui comincia una guerra o per cui finisce, cosa si può fare contro il cambiamento climatico e cosa si può fare per migliorare la nostra qualità della vita”. Pierino Martinelli, direttore di Fondazione Fontana. “Con l’unione tra Atlante e Unimondo vorremmo contribuire ad alimentare un’informazione controcorrente, concreta, non utopica, basata sul fatto che il bene di tutti è il bene più prezioso per ognuno di noi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)