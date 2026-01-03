Da Patty Pravo ad Arisa: a Playlist oggi su Rai 2 gli artisti di Sanremo 2026

La prima puntata del nuovo anno di “Playlist”, in onda sabato 3 gennaio alle 14 su Rai 2 e in replica la domenica alle 8.30, sarà dedicata ad alcuni degli artisti che saranno protagonisti al prossimo Festival di Sanremo 2026. Nello spazio Live, saranno ospiti di Nina Zilli e Gabriele Vagnato, Levante che dopo il successo di “Niente” da dire è in vetta alle classifiche anche con il suo ultimo brano “Sono blu”. L’artista siciliana tornerà al Festival per la terza volta con “Sei tu”. Spazio poi ad Arisa, al suo nono Sanremo con il singolo “Magica favola” e Leo Gassmann, vincitore nella sezione Nuove proposte nel 2020, e in gara tra i Big nel 2023 con “Terzo cuore”. Alla 76ma edizione del Festival canterà il brano “Naturale”.

Sarà poi la volta di Samurai Jay, uno degli artisti più attesi tra i 30 che si esibiranno sul palco dell’Ariston, al suo debutto sanremese con la canzone “Ossessione”.

Nella seconda parte del programma, ospiti dello spazio Talk condotto da Federica Gentile, Pino Strabioli e Barbara Alberti che racconteranno il profilo e la carriera di una grandissima cantante che sarà protagonista a Sanremo 2026: Patty Pravo. Dagli esordi al Piper Club di Roma, agli incontri artistici con Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Francesco De Gregori, “Playlist Talk” racconterà il talento e la libertà creativa di un’artista unica che ha attraversato le mode e le tendenze di decenni. “Una donna – nelle parole di Barbara Alberti – capace di innovare sempre, di stupire e di trasgredire ma davvero, rimanendo sempre fedele a se stessa con eleganza e stile”.