Caparezza debutta nel mondo dei fumetti con “Orbit Orbit”

In contemporanea con l’uscita del nuovo attesissimo disco, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore

Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria Orbit Orbit, il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, Orbit Orbit è un’avventura senza limiti. Il volume a fumetti, presentato in due formati, brossurato e cartonato con una sezione redazionale aggiuntiva, avrà una copertina disegnata da Matteo De Longis.