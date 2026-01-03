Bar Centrale oggi su Rai 1 è ad Agerola, in provincia di Napoli

Oggi su Rai 1 torna Bar Centrale: a raccogliere voci e umori del Paese, l’inviato Lorenzo Branchetti, che in questa puntata sarà ad Agerola (in provincia di Napoli)

C’e’ un luogo dove l’Italia si racconta ogni giorno, tra un caffè e una chiacchiera: il bar di paese. Da qui riparte ” Bar Centrale”, sabato 3 gennaio alle 14.00 su Rai 1, con la prima puntata del 2026 del programma condotto da Elisa Isoardi. Un format originale della Direzione Intrattenimento Daytime, in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo dal luogo più semplice e vero.

Ogni settimana un bar diverso diventa infatti specchio dell’Italia reale, luogo di confronto, emozioni e visioni del mondo. A raccogliere voci e umori del Paese, l’inviato Lorenzo Branchetti, che in questa puntata sarà ad Agerola (in provincia di Napoli). Dallo studio Elisa Isoardi guiderà insieme ai quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni Il dialogo tra lo studio e il bar del paese. Oltre ai fatti più importanti della settimana, si affronterà un fatto locale che ha animato la comunità.