Ultimi giorni per partecipare a Geografie D’Innesto – Bando per artisti Under 36

Fondazione MUS.E ha aperto il bando Geografie d’innesto, un progetto di residenze artistiche a Firenze pensato per accompagnare giovani artistə e curatorə under 36

Fondazione MUS.E ha aperto il bando Geografie d’innesto, un progetto di residenze artistiche a Firenze pensato per accompagnare giovani artistə e curatorə under 36 nel passaggio dalla formazione alla pratica professionale.

Il bando prevede 10 residenze di 6 mesi (8 artisti e 2 curatori), con alloggio e studio, un programma di 240 ore di formazione e il supporto alla produzione di opere site-specific nei territori toscani.

Scadenza candidature: 6 gennaio 2026, ore 23.00

Periodo di residenza: febbraio – luglio 2026

Destinatari: artisti visivi/performativi e curatori, 18–35 anni

Scarica il bando a questo link

SCARICA IL BANDO