Stasera su Rai Storia “L’enciclopedia del secolo. Treccani, 1925-2025”: le anticipazioni


Venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia in onda lo speciale “L’enciclopedia del secolo. Treccani, 1925-2025”

In occasione del centenario della fondazione, uno speciale che ripercorre la straordinaria storia dell’Enciclopedia Treccani dalla nascita nel 1925 fino ai giorni nostri. La storia di un lungo e appassionante viaggio che continua ancora oggi. E’ lo speciale “L’enciclopedia del secolo. Treccani, 1925-2025” di Clemente Volpini, regia Agostino Pozzi, produttore esecutivo Martina Cervino, in onda venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.