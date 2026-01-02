Stasera su Rai 2 “Crudelia” con Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson: la trama del film

Stasera su Rai 2 “Crudelia”, commedia per la regia di Craig Gillespie con Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser: la trama

Venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2 in onda “Crudelia”. Il premio Oscar Emma Stone è Estella Miller, una bambina estrosa e di talento, intenzionata a fare carriera nel campo della moda, col difetto di essere non proprio buonissima, tanto che la madre Catherine la soprannomina Cruella (Crudelia in italiano). Per potersi trasferire a Londra, mamma e figlia chiederanno l’aiuto della ancor più perfida baronessa von Hellman, interpretata da Emma Thompson, vincitrice di due Oscar, che però aizza i suoi cani contro di esse provocando la morte di Catherine.

La piccola Estella, quindi, raggiunge Londra dove si allea con due ragazzini di strada, dando vita a una colorita banda criminale. E vendicarsi della baronessa diventerà uno dei suoi obiettivi. Originale e ambiziosa produzione della Disney, il premio Oscar Emma Stone nei panni di Estella/Cruella è un personaggio memorabile e divertente. I bellissimi e creativi costumi sono opera di Jenny Beavan, costumista super premiata. Curatissima la parte musicale, nella versione italiana c’è anche un brano dei Maneskin.