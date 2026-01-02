Reinova: Il futuro dell’Automotive richiede sovranità dei dati

Automotive: Reinova, azienda leader nello sviluppo e validazione di componenti per la mobilità elettrica e ibrida, traccia una linea netta sullo stato dell’arte e sulle strategie necessarie

In un contesto di forte dibattito sulle recenti direttive della Comunità Europea riguardanti la transizione energetica e lo stop ai motori endotermici, Reinova, azienda leader nello sviluppo e validazione di componenti per la mobilità elettrica e ibrida, traccia una linea netta sullo stato dell’arte e sulle strategie necessarie per garantire la sopravvivenza e la competitività dell’industria automotive europea.

Giuseppe Corcione, CEO di Reinova, interviene per chiarire la visione industriale necessaria per affrontare il prossimo decennio:

«È fondamentale sgomberare il campo da equivoci: la Comunità Europea non ha effettuato alcuna marcia indietro. Le normative sulla decarbonizzazione restano stringenti e la conferma del phase-out per i motori a combustione interna (ICE) è un dato di fatto. L’apertura a tecnologie alternative, confinata a una nicchia di mercato inferiore al 10%, impone comunque emissioni zero allo scarico. Questo non è un salvagente per il vecchio modello industriale, ma una sfida tecnica di estrema complessità che non sposta l’asse della transizione di massa verso l’elettrico».

La vera partita non si gioca sulla difesa del mercato interno, ma sulla capacità delle aziende europee di competere nei mercati asiatici ad alta velocità di sviluppo. Per farlo, non servono più battaglie di retroguardia, ma una Coesione Tecnologica che permetta di generare reali economie di scala.

«Per essere competitivi in un mercato così sfidante, abbiamo bisogno di sinergie trasversali tra hardware e software», continua Corcione. «Oggi l’industria europea sta commettendo un errore strategico fatale: stiamo trasferendo “l’oro del domani” ovvero i dati, le abitudini di utilizzo, le analisi statistiche, a Big Tech company non europee. Che si tratti di ecosistemi Android o proprietari asiatici, stiamo cedendo la sovranità sul valore aggiunto del veicolo. È imperativo sviluppare sistemi proprietari e verticali per mantenere il know-how e la gestione dei dati all’interno del perimetro economico europeo».