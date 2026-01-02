Oroscopo di oggi, venerdì 2 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Se non è possibile evitare colpi di testa, a causa del carattere impulsivo che ci ritroviamo, potremmo però far conto sulla mediazione degli amici. Poniamo maggiore attenzione alla gestione delle finanze, per sfizi e strappi alla regola ci sono fasi migliori.
Toro
Luna in trigono a Venere, al Sole e a Marte, per una giornata che potrebbe essere indimenticabile specialmente per l’amore: il cuore batte forte. Piacere a noi stessi, davanti allo specchio e nell’animo: questo dovrebbe essere il primo compito quotidiano.
Gemelli
Semaforo sul giallo, che si traduce in un invito a non accelerare, ma nemmeno a frenare di colpo: meglio restare guardinghi e sfruttare l’inerzia. Se percepiamo che ogni pretesto è buono per litigare, meglio girare alla larga e non offrire il fianco.
Cancro
Lo sguardo amichevole della Luna è garante di scelte ponderate e di trattative efficaci. Smettiamola di tentennare, prendiamoci ciò che ci spetta. Con chi ci è vicino vige un patto solido, basato sul rispetto e sulla condivisione di tutte le scelte effettuate.
Leone
La razionalità ci dice, a chiare lettere, che non c’è nulla di concreto nei nostri sospetti. Malgrado tutto, non riusciamo a fidarci completamente. È forse paura del cambiamento, o di doversi reinventare, ma spesso prendiamo le novità come una condanna.
Vergine
In arrivo amicizie e contatti, con la Luna in trigono e un coro di astri favorevolissimi. Ogni conoscenza è una scintilla, un’ispirazione. Scavalchiamo le critiche pretestuose, sicuri di quanto valiamo e di quello che abbiamo messo in atto.
Bilancia
Se facendo un bilancio notiamo che il conto delle soddisfazioni è in rosso, ragioniamo su come invertire la tendenza: la rivoluzione inizia da noi. Tutto è in movimento, ci sono opportunità da cogliere al volo: basta farci trovare pronti, quando serve.
Scorpione
La tigre che è in noi oggi si può permettere soltanto un tenue miagolio: la Luna in opposizione ci mette sotto scacco, costringendoci alla ritirata. Al gioco, fra parenti o amici, può capitare di avere sfortuna: dare in escandescenze sarebbe imbarazzante.
Sagittario
Se l’intuizione fa cilecca una volta ogni tanto, non vuol dire che qualcosa non funzioni in noi, probabilmente è solo un attimo di appannamento. Approfittiamo di un amico che ci tiene compagnia per fare due passi all’aria aperta e incontrare gente.
Capricorno
La Luna è in trigono al Sole, con Venere e Marte a sorreggerla. Per noi è un dono prezioso, scartandolo troviamo sensualità e fascino a non finire. In risalita i guadagni in questa fase, ma ciò che conta di più è che ci sentiamo in pace con il mondo.
Acquario
La disponibilità che una persona cara mostra nei nostri riguardi fa sembrare raggiungibile ogni meta. Uniamo le forze e raddoppiamo la velocità. Rimanendo fedeli ai nostri principi, un torto subito non può giustificare scorrettezze o scorciatoie.
Pesci
Luna stimolante in Toro: l’energia torna a fluire nelle vene e le incombenze quotidiane fanno meno paura. Ci attendono momenti densi ed esaltanti. Ci sentiamo presi seriamente in considerazione da chi ci è vicino, tanto da rispolverare mille progetti.