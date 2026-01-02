New York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano

Mamdani, 34 anni, non solo è il primo sindaco musulmano di New York, ma anche il primo di origine sud-asiatica e nato in Africa: ha giurato sul Corano

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112esimo sindaco di New York City. E lo ha fatto sul Corano, segnando un precedente storico per la città più popolosa degli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2026, in una stazione della metropolitana dismessa sotto il City Hall, dove l’attuale procuratrice generale di New York, Letitia James, ha amministrato l’atto ufficiale.

Mamdani, 34 anni, non solo è il primo sindaco musulmano di New York, ma anche il primo di origine sud-asiatica e nato in Africa, e ha scelto di mettere la mano su due Corani durante la prima parte del giuramento: uno appartenuto a suo nonno e un altro storico di fine XVIII-inizio XIX secolo.

Il Corano utilizzato nella cerimonia apparteneva alla collezione di Arturo Schomburg, importante storico afro-latino noto per il suo contributo alla documentazione delle culture africane e della diaspora nera negli Stati Uniti: la presenza di quel volume, insieme all’eredità religiosa e familiare dell’altro testo, è stata interpretata come simbolo della diversità culturale e religiosa di New York.

