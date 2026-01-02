L’attrice Angelina Jolie visita il valico di Rafah

Gaza, Angelina Jolie visita il valico di Rafah a sostegno dei palestinesi. La star di Hollywood si è recata sul lato egiziano per verificare di persona lo stato di distribuzione degli aiuti umanitari e le condizioni dei feriti

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah per mostrare ancora una volta sostegno al popolo palestinese. A riferirlo è Afp che pubblica le immagini della star hollywoodiana sul posto. L’attrice si è recata sul lato egiziano e ha parlato con i membri della Mezzaluna Rossa e con gli autisti dei camion che trasporta no aiuti umanitari.

Secondo i media locali, l’ex inviata speciale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha voluto verificare di persona lo stato della distribuzione degli aiuti a Gaza e le condizioni dei palestinesi feriti trasferiti nel territorio egiziano. Jolie, scrive Ynet News, era accompagnata da un rappresentante del Dipartimento di Stato americano e dal governatore della provincia egiziana del Sinai settentrionale.

