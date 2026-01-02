Il film “Seduci & Scappa” stasera su Rai 1: la trama

Per il ciclo “Purché finisca bene” stasera su Rai 1 Seduci & Scappa, diretto da Fabrizio Costa, con Mariana Lancellotti, Francesco Arca e Nino Frassica: la trama

Venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 per il ciclo “Purché finisca bene” in onda il film “Seduci & Scappa”, diretto da Fabrizio Costa, con Mariana Lancellotti, Francesco Arca e Nino Frassica.

Alice è una mamma single che tenta di sbarcare il lunario nella provincia calabrese, insieme a sua figlia Diana, una bambina vivace e molto più sveglia della sua età. Suo padre Max è un truffatore incallito che non si è mai degnato di riconoscerla, sparendo dai loro radar. Ma improvvisamente, dopo quasi dieci anni, eccolo tornare a richiedere l’affido della bambina, chissà per quali scopi. Alice non si fida, lo conosce troppo bene, e non ha alcuna intenzione di mettere a rischio sua figlia.