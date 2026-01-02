Il film “Provaci ancora, Sam” stasera su Rai Movie: la trama

Il film “Provaci ancora, Sam” con Diane Keaton, Woody Allen, Jerry Lacy in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:20 Rai Movie propone il film “Provaci ancora, Sam” di Herbert Ross, una commedia alleniana con rimandi a Casablanca.

Sam, un critico cinematografico introverso e insicuro, viene lasciato dalla moglie. Confronta la sua vita noiosa con le gesta del suo idolo, Humphrey Bogart, e vive immerso nelle sue fantasie. Ma la separazione lo spinge verso una sorprendente trasformazione. Riuscirà a riscatarsi e a vivere finalmente la sua “notte da leone”?