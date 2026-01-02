I Ditelo Voi a Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025… IV edizione

Il Comune di Massa di Somma prosegue la rassegna Cultura CITTADINA(POLI) giunta alla sua IV edizione con I Ditelo Voi

Il Comune di Massa di Somma prosegue la rassegna Cultura CITTADINA(POLI) giunta alla sua IV edizione regalando una serata all’insegna della grande comicità per salutare felicemente l’anno che sta finendo e sorridere al 2026.

Dopo il successo di pubblico con il concerto degli Ondanueve String Quartet, che ha inaugurato la nuova edizione, si continua con un nuovo e divertente appuntamento.

Domenica 4 gennaio, alle ore 20:00 al Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni”, in Viale delle Magnolie, va in scena “Se potrei”, lo spettacolo grammaticamente scorretto con I Ditelo Voi.

Un vero e proprio “three-man-show” che, attraverso sketch, improvvisazioni e giochi teatrali, sviscera una parafrasi mirata alla derisione e alla minimizzazione del “politically correct”. I comici partenopei, tra una risata e l’altra, riflettono su temi attuali, intrecciando personaggi scomodi quanto buffi a gag imprevedibili e interazioni con il pubblico. Tutto ciò condito da una buona dose di comicità corrosiva.

Cultura CITTADINA(POLI) proseguirà nel 2026 con “Apericult… la cultura si fa in strada”, consolidata tradizione letteraria/musicale/enogastronomica giunta alla VIII edizione, e con uno spettacolo finale.

Lo spettacolo, a ingresso libero, ha registrato il tutto esaurito ed è possibile inserirsi in lista d’attesa inviando un messaggio whatsapp al numero 331 4070771.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il terzo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

FB e IG @loradaria