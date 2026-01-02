Gli orchestrali della Fenice espongono in Tv spilla contro Beatrice Venezi

Orchestra e coro de La Fenice hanno esposto spille simboliche per manifestare il loro dissenso nei confronti della recente nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale

Una protesta discreta, ma visibile, ha caratterizzato il Concerto di Capodanno 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in diretta su Rai 1, dove orchestra e coro (e anche qualche spettatore) hanno esposto spille simboliche per manifestare il loro dissenso nei confronti della recente nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del prestigioso teatro veneziano.

Le maestranze della Fenice, pur essendo regolarmente in scena per onorare l’impegno verso il pubblico, hanno scelto di indossare una spilla dorata raffigurante una chiave di violino con un cuore come segno di protesta autofinanziata. Il simbolo è stato distribuito anche al pubblico presente in sala.

Negli scorsi mesi erano state organizzate mobilitazioni e persino uno sciopero che fece saltare la prima dell’opera Wozzeck proprio in segno di protesta contro quella decisione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)