Fincantieri ha consegnato “KRI PRABU SILIWANGI-321” alla Marina Indonesiana

La cerimonia di consegna della MPCS (Multipurpose Combat Ship PPA) KRI PRABU SILIWANGI-321, seconda di due unità combattenti multi-missione realizzate da Fincantieri per la Marina Militare indonesiana

Si è svolta, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la cerimonia di consegna della MPCS (Multipurpose Combat Ship PPA) KRI PRABU SILIWANGI-321, seconda di due unità combattenti multi-missione realizzate da Fincantieri per la Marina Militare indonesiana.

La consegna della KRI PRABU SILIWANGI-321 segue quella della gemella KRI BRAWIJAYA-320, avvenuta lo scorso luglio, completando così la fornitura delle due navi costruite da Fincantieri che andranno a costituire le unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana, nonché le unità tecnologicamente più avanzate dell’Indo-Pacifico.

Le due unità rappresentano un elemento strategico per la stabilità del quadrante dell’area asiatica e la tutela degli interessi nazionali indonesiani, consolidando ulteriormente la partnership tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano.

La MPCS/PPA è una classe di navi altamente versatile progettata per svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui operazioni di combattimento in prima linea, pattugliamento con capacità di soccorso in mare e operazioni di Protezione Civile. Inoltre, l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa.