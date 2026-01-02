Azione su Rai 4 con “The Equalizer – Il vendicatore”: la trama del film

Il film “The Equalizer – Il vendicatore” di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, stasera su Rai 4: la trama

Robert McCall è un impiegato di un supermarket, la cui vita entra nelle mire del boss della mafia russa Teddy quando decide di aiutare Teri, una giovane prostituta che si è messa nei guai con loro…McCall decide di tornare in azione, mettendo le sue capacità al servizio dei più deboli. È il film “The Equalizer – Il vendicatore” di Antoine Fuqua, in ondavenerdì 2 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Con Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman, Melissa Leo.