A Geo oggi su Rai 3 le soluzioni alternative al letargo

Ci sono animali che, non potendo affrontare il letargo per qualche motivo, vengono curati e tenuti al caldo per far sì che possano superare l’inverno: se ne parla a Geo oggi su Rai 3

Ci sono animali che, non potendo affrontare il letargo per qualche motivo, vengono curati e tenuti al caldo per far sì che possano superare l’inverno. Tra questi ci sono le piccole testuggini d’acqua dolce. Se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 2 gennaio alle 16.20 su Rai 3. In studio, saranno ospiti due persone che si occupano del tema con grande attenzione: i consulenti faunistici Riccardo Cavalcante e Silvia Fiore, fondatori e responsabili del Centro Emys Piemonte, Società Cooperativa Eleade.