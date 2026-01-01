Su Rai Storia omaggio in occasione del centenario della nascita di Claudio Villa

“Storie della tv”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 1° gennaio alle 16.00 su Rai Storia in occasione del centenario della nascita di Claudio Villa

La più importante gara canora italiana, che è anche l’evento televisivo per eccellenza: il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, un rito nazionalpopolare che, fin da quando “regnavano” Nilla Pizzi e Claudio Villa, coinvolge – volenti o nolenti – tutti gli italiani. Lo racconta “Storie della tv”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 1° gennaio alle 16.00 su Rai Storia in occasione del centenario della nascita di Claudio Villa, con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso.

A parlare del Festival e dei suoi protagonisti sono Iva Zanicchi, Vito Molinari (regista dei primi due Festival televisivi, 1955 e ’56), Eddy Anselmi (autore di una storia del Festival), Ettore Geri (amico e ammiratore di Villa), Pippo Baudo e Renzo Arbore.