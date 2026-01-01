Stasera su Rai Storia per “a.C.d.C.” in onda “Hasekura. Un samurai in Vaticano”

In Tv a Capodanno: il documentario “Hasekura: un samurai in Vaticano”, in onda giovedì 1 gennaio 2026 su Rai Storia.

La storia poco conosciuta di Hasekura Tsutsenaga, samurai giapponese al servizio del Signore di Sendai che condusse un’ambasciata in Europa tra il 1613 e il 1620, facendo visita al Pontefice Paolo V in Vaticano, per conto dello Shogun. Una storia al centro documentario “Hasekura: un samurai in Vaticano”, in onda giovedì 1 gennaio 2026 su Rai Storia.

Il viaggio di Hasekura e dei suoi accompagnatori fu a dir poco avventuroso, poiché venne compiuto “da Occidente verso Oriente”, attraversando cioè l’Oceano Pacifico e raggiungendo il Messico, per poi attraversare l’Atlantico fino a raggiungere le coste spagnole, visitare la Francia e infine giungere in Italia. Il viaggio è una delle prime occasioni documentate dei rapporti diplomatici tra nazioni europee e il Giappone e avviene nel periodo immediatamente precedente alle persecuzioni giapponesi contro gli evangelizzatori cristiani che determinarono una drastica chiusura nei confronti dell’Occidente.