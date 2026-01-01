Stasera su Rai 5 il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice

In prima serata su Rai 5 dal Teatro La Fenice di Venezia il tradizionale Concerto di Capodanno diretto dal M° Michele Mariotti con arie, duetti e passi corali

Giovedì 1 gennaio 2026 alle 21:20 in prima serata su Rai 5 dal Teatro La Fenice di Venezia il tradizionale Concerto di Capodanno diretto dal M° Michele Mariotti con arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti Rosa Feola e Jonathan Tetelman. Ad impreziosire l’evento interventi di danza affidati alle étoiles Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel.