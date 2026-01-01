Stasera su Rai 2 FBI International con “Morto morto” e “Delitti in Paradiso”: la trama

Serie Tv protagoniste in prima visione giovedì 1 gennaio 2026 alle 21:00 su Rai 2. In onda “FBI International” con “Morto morto” e “Delitti in Paradiso”: la trama

Prima serata di Capodanno su Rai 2 con la serie FBI International in prima Tv. Nell’episodio 18 della quarta stagione intitolato “Morto morto”, uno psicologo americano scompare durante un’escursione sulle Alpi svizzere. Quando si scopre che l’uomo lavorava per la National Intelligence come reclutatore di spie, la Fly Team si reca in Svizzera per indagare.

A seguire “Delitti in Paradiso” con “Un Natale nel mistero”. Pochi giorni prima di Natale, Mervin e la squadra sono chiamati in una villa, affittata da 4 inglesi: un pescatore locale è stato trovato morto in piscina per un colpo di un’arma da fuoco che viene ritrovata a 8000 km di distanza.