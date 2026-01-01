ROY KHAN & GENUS ORDINIS DEI presentano SWEET MAGICK


Genus Ordinis Dei annunciano l’uscita di Sweet Magick, nuovo singolo impreziosito dalla partecipazione di Roy Khan, una delle voci più iconiche della scena metal

Genus Ordinis Dei annunciano l’uscita di Sweet Magick, nuovo singolo impreziosito dalla partecipazione di Roy Khan, una delle voci più iconiche della scena metal internazionale. Il brano è un tassello centrale del prossimo concept album della band, The Land East of Eden in uscita il 16 gennaio 2026 .

👉 “Sweet Magick” sarà disponibile in streaming e download al seguente link:
https://genusordinisdei.bfan.link/sweet-magic

Oscuro e magnetico, Sweet Magick conduce l’ascoltatore in una dimensione di seduzione e rovina, dove la narrazione prende forma attraverso il nefasto dialogo tra Caino e Lilith, i due personaggi principi dell’immaginario di questa opera.