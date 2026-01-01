ROY KHAN & GENUS ORDINIS DEI presentano SWEET MAGICK

I Genus Ordinis Dei annunciano l’uscita di Sweet Magick, nuovo singolo impreziosito dalla partecipazione di Roy Khan, una delle voci più iconiche della scena metal

I Genus Ordinis Dei annunciano l’uscita di Sweet Magick, nuovo singolo impreziosito dalla partecipazione di Roy Khan, una delle voci più iconiche della scena metal internazionale. Il brano è un tassello centrale del prossimo concept album della band, The Land East of Eden in uscita il 16 gennaio 2026 .

👉 “Sweet Magick” sarà disponibile in streaming e download al seguente link:

https://genusordinisdei.bfan.link/sweet-magic

Oscuro e magnetico, Sweet Magick conduce l’ascoltatore in una dimensione di seduzione e rovina, dove la narrazione prende forma attraverso il nefasto dialogo tra Caino e Lilith, i due personaggi principi dell’immaginario di questa opera.