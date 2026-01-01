Quattro 19enni bloccati su un sentiero ghiacciato in provincia di Frosinone, salvati dall’Aeronautica

Quattro 19enni bloccati su un sentiero ghiacciato, salvati nella notte di Capodanno dall’Aeronautica. Erano rimasti bloccati lungo il sentiero del Monte La Brecciosa in provincia di Frosinone

Sul sentiero c’erano neve e ghiaccio e le temperature si erano improvvisamente abbassate: hanno deciso di chiedere aiuto e di non tentare una discesa che sarebbe stata probabilmente molto rischiosa e così, nella notte di San Silvestro, quattro giovani escursionisti sono stati salvati dai tecnici del Soccorso alpino e da un elicottero dell’Aeronautica.

A rimanere bloccati su un sentiero ghiacciato sui monti in provincia di Frosinone sono stati quattro 19enni che ieri aveva deciso di salire lungo il sentiero del Monte La Brecciosa, nei pressi del Valico delle Scalelle, nel territorio comunale di Pescosolido, in provincia di Frosinone. Quando si sono resi conto che il sentiero era ghiacciato e innevato, hanno pensato fosse impossibile scendere in sicurezza e hanno chiesto aiuto. Quando sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino, nella notte, erano molto infreddoliti e le condizioni ambientali erano particolarmente critiche per le basse temperature e il fondo ghiacciato. Per effettuare un salvataggio più rapido, il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ha deciso di chiedere l’intervento dell’Aeronautica e così è entrato in azione un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dalla base di Pratica di Mare.

L’Aeronautica Militare, attraverso i Centri SAR del 15° Stormo dislocati sul territorio nazionale, assicura 24 ore su 24 il servizio di ricerca e soccorso a favore della collettività, contribuendo quotidianamente alla salvaguardia della vita umana, in sinergia con le altre Amministrazioni dello Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa.

