Oroscopo di oggi, giovedì 1 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
In amore, le recenti inquietudini lasciano il passo a un pacato benessere. Ciò che è cambiato è solo il modo con cui affrontiamo la vita. Per molti è una giornata di rientro al lavoro dopo le abbuffate: respiriamo e conteniamo l’inevitabile fastidio.
Toro
Le temperature potrebbero anche essere gelide, ma il calore sprigionato dai sentimenti è sufficiente per sciogliere qualsiasi tipo di ghiaccio. In certe circostanze gli interrogativi devono essere messi da parte: abbiamo bisogno di certezze, di concretezza.
Gemelli
Stamattina ancora il sestile della Luna per fortificare mente e corpo. Stiamo bene, siamo lucidi, perciò non tolleriamo ordini, ma agiamo di testa nostra. Dopo una settimana di fuoco e fiamme, ne inizia un’altra a una velocità diversa, certamente più rilassata.
Cancro
La quadratura spigolosa della Luna in Ariete ci fa sentire fuori posto insieme alla famiglia. Teniamo bassi i toni. Va di sicuro meglio nel pomeriggio. Il legame con la persona amata non è in discussione, ma c’è voglia di novità e di scossoni. Parliamone.
Leone
È un lunedì mattina senza ambasce, con la Luna in Ariete e Mercurio in Sagittario. Fortuna per chi viaggia, specialmente se ha a che fare con l’estero. Le parole di un amico, all’epoca sottovalutate, ci tornano improvvisamente alla mente e tutto diventa chiaro.
Vergine
Un pizzico di prudenza è ciò che serve, per guarnire il piatto che stiamo preparando. Non bastano entusiasmo e volontà, per centrare l’obiettivo. È una buona cosa avere aspettative, purché ci sia consapevolezza che non sempre tutto va come sperato.
Bilancia
Ciò che appare è molto diverso da quello che accade dentro. La Luna in Ariete porta scompiglio, che riusciamo a mascherare dietro un sorriso beffardo. Anche i sogni finiscono al suono della sveglia: resta in bocca un po’ di amaro, ma anche belle sensazioni.
Scorpione
Una telefonata ci dinamizza, offrendoci una nuova idea su cui lavorare. La testa inizia a frullare e a generare scenari molto stimolanti. Il divertimento ci attira, ma con dei limiti: esagerare non fa per noi, impariamo a dire: “No, grazie”.
Sagittario
La focosa Luna in trigono al nostro Mercurio detta i tempi e soffia sulle vele: ne esce una giornata frenetica, ma davvero ricca di emozioni. Rivedere un ex è una buona idea, solo se prima abbiamo fatto i conti con noi stessi e le nostre intenzioni.
Capricorno
Al risveglio la Luna in quadratura è come una coltre di nebbia: rende soporifera ogni circostanza e ci fa restare in disparte, in attesa del sole pomeridiano. Bello veder sorridere chi amiamo, farci coinvolgere dalla sua allegria: via quel muso, lasciamoci andare.
Acquario
Settimana che debutta in un clima positivo. Accolti e benvoluti dalla famiglia, ci scopriamo felici anche in assenza di chissà quali novità. Normale un po’ di frustrazione: noi al lavoro e gli altri a spasso. Sarà utile come spinta per cercare altro?
Pesci
Gli occhi, e non solo, sono rimasti appesi addosso a quella persona incontrata di recente. È il caso di muovere qualche passo, basta tergiversare. L’amore, a parole e a gesti, è meglio della guerra: ribadiamo la profondità del sentimento che ci lega.