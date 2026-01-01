Oggi su Rai 2 e Rai 5 il Capodanno dei Wiener Philharmoniker

Alle 13:30 in diretta su Rai 2 e Rai 5 il Capodanno dei Wiener Philharmoniker con Yannick Nézet-Séguin sul podio viennese

Tra valzer, polke e quadriglie, il tradizionale Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker è quest’anno affidato alla bacchetta di Yannick Nézet-Séguin, maestro canadese attualmente Direttore musicale della Metropolitan Opera di New York e della Philadelphia Orchestra. L’appuntamento è proposto da Rai Cultura giovedì 1° gennaio alle 13.30 su Rai 2 . Due le repliche su Rai5: sempre il primo dell’anno alle 22.20 e sabato 3 gennaio alle 8.00. Per Nézet-Séguin, che pur vanta una consolidata collaborazione con i Wiener Philharmoniker – vi ha debuttato nel 2010 alla Mozart Week di Salisburgo – si tratta della prima esperienza alla direzione del prestigioso evento di inizio anno, che dal 1939 si tiene ogni 1° gennaio nella splendida sala dorata del Musikverein.

Il Concerto propone un viaggio brillante attraverso la tradizione musicale viennese, che si apre con l’Ouverture dall’operetta Indigo und die vierzig Räuber di Johann Strauss figlio. Accanto a questa sono proposte, come di consueto, pagine di danza quali valzer, polke e marce di Josef ed Eduard Strauss, Carl Michael Ziehrer, Josephine Weinlich, Florence Price e ancora di Johann Strauss figlio, di cui vengono eseguite anche la Quadriglia del Pipistrello op. 363 (Fledermaus-Quadrille) e il Galopp Der Karneval in Paris op. 100.

Originario di Montréal, Yannick Nézet-Séguin collabora regolarmente con prestigiose orchestre come i Berliner Philharmoniker e la Bayerischer Rundfunk Sinfonieorchester. Da venticinque anni dirige l’Orchestre Métropolitain di Montréal e dal 2008 al 2018 è stato Direttore principale della Rotterdam Philharmonic Orchestra, di cui è oggi Direttore onorario. È apparso sul podio dei principali teatri a festival europei, a Salisburgo, Edimburgo, Lucerna e Londra per i BBC Proms. Nel 2025 ha diretto la Filarmonica di Vienna in tournée in Europa e in Nord America, facendo tappa anche al Festival di Salisburgo. Le sue registrazioni orchestrali hanno ottenuto cinque Grammy Awards.