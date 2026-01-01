Oggi su Rai 1 puntata speciale di “A Sua Immagine”

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedica una puntata speciale a guerre e trattative di pace

Conflitti e violenze segnano il nostro tempo e continuano a distruggere vite. Non fanno invece notizia gli operatori di pace: uomini e donne che, dal basso, costruiscono relazioni di prossimità e di vicinanza e operano per il dialogo e per il bene comune.

A loro – giovedì 1° gennaio alle 11.30 su Rai 1 – “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedica una puntata speciale. In occasione della 59ma Giornata della Pace, Lorna Bianchetti declinerà il tema “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante” insieme ad Agostino Giovagnoli, storico, e a Paolo Beccegato, del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli della CEI.

I servizi filmati faranno conoscere realtà poco attenzionate dai media e l’opera di bene compiuta da padre Massimo Miraglio nelle periferie di Haiti; Lucia D’Anna e Jamil Freij, musicisti a Gerusalemme presso la scuola Magnificat; padre Diego Delle Carbonare, missionario comboniano in Sudan; e don Lorenzo Barro, in missione in Mozambico.

Alle 12.00 verrà trasmesso l’Angelus, recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.