La vita segreta dei laghi su Rai 5 presenta il Lago Saimaa, un labirinto nordico

Il lago Saimaa è il quarto lago più grande d’Europa e, per la sua posizione artica, gela durante l’inverno. Con le sue innumerevoli isole è il più grande ecosistema lacustre della Finlandia si trasforma per alcuni mesi in un immenso labirinto silenzioso di acqua ghiacciata, proteggendo alcune specie animali in via di estinzione come la foca dagli anelli. Lo racconta “La vita segreta dei laghi”, in onda giovedì 1° gennaio alle 14.00 su Rai 5.