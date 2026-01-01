Il film “Matrimonio all’italiana” stasera su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie a Capodanno “Matrimonio all’italiana”. La trama del capolavoro firmato De Sica-De Filippo nella versione restaurata

Il 1° gennaio 2026 alle 21:20 Rai Movie trasmette uno dei film più amati e celebrati fra i tanti che vedono protagonisti Sophia Loren e Marcello Mastroianni: “Matrimonio all’italiana”. Tratto da uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, il film racconta le vicende di un’avvenente e battagliera ex prostituta, la quale da anni è ormai legata a Domenico Soriano, ricco imprenditore che l’ha accolta in casa pur senza mai averla sposata. Appresa l’intenzione di lui di portare all’altare una giovanissima cassiera della sua pasticceria, Filumena si finge moribonda e lo convince a sposarsi con lei. Scoperto l’inganno, Domenico otterrà l’annullamento. Ma non finirà così.