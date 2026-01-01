Il film “Killers of the Flower Moon” stasera su Rai 3: la trama

Stasera su Rai 3 in prima serata il film di Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” con protagonista Leonardo Dicaprio: ecco la trama
Negli anni ’20 in Oklahoma, Ernest Burkhart torna a Fairfax dopo aver combattuto in guerra, sperando di fare fortuna. Suo zio, William Hale, lo coinvolge nella ricca Nazione Osage, dove il petrolio ha portato una ricchezza inaspettata. Ernest sposa Molly, una donna nativo-americana, per amore e per accedere alle sue fortune. Da una storia vera.
E’ la trama del film “Killers of the Flower Moon” in onda giovedì 1 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons. Una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way. Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Scritto da Martin Scorsese ed Eli Roth, il film è tratto dall’acclamato bestseller di David Grann.