Il 2026 sarà un anno d’oro per i ponti legati alle festività: ecco quali giorni prendere di ferie

Il 2026 si presenta come un anno ideale per chi sogna di viaggiare di più sfruttando ponti, festività e weekend lunghi: come far fruttare le ferie

Il 2026 si presenta come un anno ideale per chi sogna di viaggiare di più sfruttando ponti, festività e weekend lunghi. Il calendario, infatti, regala diverse combinazioni favorevoli che permettono di organizzare city break, viaggi all’estero e vacanze più lunghe utilizzando pochi giorni di ferie.

Il primo invito a partire arriva già con Capodanno, che cade di giovedì: basta aggiungere il venerdì per regalarsi quattro giorni consecutivi, perfetti per una fuga europea o una pausa al caldo. Anche l’Epifania, martedì 6 gennaio, offre una nuova occasione per allungare le vacanze invernali aggiungendo un giorno di ferie lunedì 5 gennaio si potrà godere di ben 6 giorni di vacanza consecutivi, dall’1 al 6 gennaio.

La primavera è uno dei momenti migliori per viaggiare nel 2026. Pasqua, domenica 5 aprile, seguita da Pasquetta, permette il classico weekend lungo, ideale per capitali europee, borghi italiani o le prime mete di mare. Subito dopo, il 1° maggio cade di venerdì, una combinazione perfetta per una mini-vacanza di tre giorni senza toccare il monte ferie.

Ottimo anche il 2 giugno, Festa della Repubblica, che nel 2026 sarà di martedì: prendendo libero il lunedì si può organizzare un viaggio di quattro giorni, magari verso le isole, il Mediterraneo o le città d’arte meno affollate.

L’estate resta la stagione delle vacanze principali, anche se Ferragosto, che cade di sabato, non favorisce i ponti. Tuttavia, il periodo resta centrale per viaggi lunghi, tour on the road e mete extraeuropee.

Le occasioni tornano interessanti in autunno, quando l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, cadrà di martedì: un’opportunità perfetta per un break pre-natalizio, magari tra mercatini di Natale, capitali europee o le prime settimane di alta stagione nei Paesi tropicali.

Il finale dell’anno è tra i più invitanti per chi ama viaggiare: Natale 2026 cade di venerdì, creando un lungo weekend festivo perfetto per vacanze sulla neve, soggiorni in montagna o viaggi all’estero, con la possibilità di estendere la pausa fino a Capodanno.

Nel complesso, il 2026 è un anno da segnare in agenda per chi ama muoversi spesso: pianificando in anticipo ferie e partenze, è possibile trasformare pochi giorni liberi in grandi viaggi, sfruttando al meglio ponti e festività distribuiti lungo tutto l’anno.

I GIORNI FESTIVI IN ITALIA

Ecco l’elenco delle festività nazionali in Italia: 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 5 aprile (Pasqua), 6 aprile (Lunedì dell’Angelo), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa dei Lavoratori), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (Ferragosto), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)