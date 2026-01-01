I primi nati del 2026: da Zoe ad Adama, ecco chi sono

La prima bimba del 2026 si chiama Zoe. Ma ci sono anche Nicolò, Filippo, Riccardo, Isabel, Penelope e Adama nelle altre città italiane

La prima bebè nata nel 2026 si chiama Zoe ed è nata a Catania un secondo dopo la mezzanotte. Capodanno in sala parto per Paola, 31 anni, e Stefano, 30 anni. Zoe pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. Per la coppia si tratta della terza figlia. Allo scoccare della mezzanotte è nato anche Nicolò all’ospedale Dono Svizzero di Formia, in Lazio. Ma i nuovi nati in questa notte di capodanno sono tantissimi altri.

C’è il piccolo Filippo, ad esempio, che pesa esattamente come Zoe (2.780 grammi) e che è stato il primo nato a Milano, all’ospedale Buzzi, a mezzanotte e un minuto. Testa a testa con Alessandro Abate, venuto al mondo anche lui un minuto dopo la mezzanotte all’ospedale Papardo di Messina. A Napoli, pochi minuti dopo la mezzanotte è nata Isabel al punto nascite di Vico Equense.

A Udine otto minuti dopo la mezzanotte è nato Riccardo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Invece sempre a Milano, ma alle 00.10, è nata Isabella. Passando a mezzanotte e 29 minuti a Roma all’ospedale Sant’Eugenio è nata Benedetta.

Con più ‘calma’, nel corso della notte, sono nate Penelope, venuta al mondo all’1.26 all’Ospedale dei Castelli di Roma e Marta, nata al Policlinico Duilio Casula di Cagliari all’1.51. A Foligno è nata Adama alle 3.47 e due minuti dopo a Terni è nato Enea.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)